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Посольство РФ в США прокомментировали западные инсценировки

В посольстве России в США заявили, что инсценировки Запада будут продолжаться

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Максим Блинов/РИА Новости

Западные инсценировки, которые осуществляются для стравливания братских народов и разобщения православных верующих, могут продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет всех целей специальной военной операции, утверждают в посольстве России в США. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Дипмиссия России в США разместила сообщение, в котором показываются вбросы американских СМИ на примере «кощунственной» статьи американского издания Wall Street Journal. В приведенном материале говорится, что РФ якобы «целенаправленно нанесла удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору» в День крещения Руси в ходе уничтожения Вооруженными силами России военной инфраструктуры ВСУ на территории Одессы.

Как заметили в американском посольстве, стравливая братские народы, страны Запад закрывают глаза на кампанию киевских преступников против канонической УПЦ.

«Подобного рода инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО», — заключили в посольстве.

До этого в Минобороны России заявили, что ракета ПВО ВСУ стала причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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