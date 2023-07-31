Конфликт на Украине, на который Белый дом тратит огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации с наркокартелями в Мексике. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, пишет газета «Известия».

В подкасте Breaking Points политик напомнил о проблемах на границе с Мексикой, когда в страну проникают мигранты и наркоторговцы. Рамасвами подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы повлиять на мексиканское правительство и решить вопрос с безопасностью границы.

«Но есть фундаментальная разница между тем, что произошло с наркокартелями и событиями на Украине. То, что происходит на Украине, никак не влияет на жизнь на американской земле в отличие от мексиканских наркокартелей», — отметил кандидат в президенты США.

Он разместил фрагмент эфира в своем Twitter и прокомментировал, что американские власти тратят деньги на защиту «чужой границы», в то время, как могли бы использовать эти средства для защиты своих рубежей.

24 июля в Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.