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Кисида во время визита в США примет участие в саммите с Байденом и Юн Сок Ёлем

Премьер Японии Кисида примет участие во встрече с главами США и Южной Кореи

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Philip Fong/Pool via Reuters

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что премьер-министр страны Фумио Кисида совершит визит в США, где будет участвовать в трехсторонней встрече с американским и южнокорейским президентами. Об этом Мацуно сказал, выступая на пресс-конференции в Токио, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, на встрече Кисиды с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Кэмп-Дэвиде наряду с обсуждением мер в отношении Северной Кореи состоится обмен мнениями о том, как укрепить стратегическое сотрудничество между Вашингтоном, Токио и Сеулом.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что рейтинг премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал из-за стагнации в экономике и скандалов.

По его мнению, Кисида повторяет судьбу своего предшественника — бывшего премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он заявил, что с именем Кисиды связаны скандалы — не так давно ему пришлось уволить с должности секретаря своего сына после скандальной вечеринки.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

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