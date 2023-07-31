В США поддержали требования ЭКОВАС к задержавшим президента Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация поддерживает позицию участников чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые ранее выступили за возвращение власти правительству Нигера и освобождение президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в письменном заявлении Блинкена, передает РИА Новости.

«Мы присоединяемся к ЭКОВАС и руководителям стран региона в призывах к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и его семьи, а также к восстановлению всех государственных функций легитимного, демократически избранного правительства», — указал дипломат.

По словам Блинкена, США также выступают за отправку специального представителя председателя ЭКОВАС в Нигер, чтобы призвать все стороны к взаимодействию с сообществом для немедленного урегулирования ситуации в стране мирным путем.

До этого ЭКОВАС заявило, что дает неделю на возвращение в Нигере к власти президента Мохамеда Базума. Затем сообщество может применить «все меры», в том числе и военные.

26 июля Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.