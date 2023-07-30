В Швеции рассказали о ситуации с безопасностью страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны после акций с сожжением Корана. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Швеции обсудило с правительством Дании вопрос о сожжении копий священных писаний. Мы находимся в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, и здесь, дома, мы знаем, что государства, государственные деятели и отдельные лица могут воспользоваться ситуацией, — подчеркнул шведский премьер.

Он подчеркнул, что в стране начали работу по анализу правовой ситуации, а также в плане закона об общественном порядке, с целью рассмотрения мер по укреплению национальной безопасности.

До этого стало известно, что власти Дании собираются рассмотреть возможность введение ограничений на проведение публичных акций, которые могут привести к оскорблению верующих из тех или иных конфессий или других государств.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.