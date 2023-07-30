Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму предостерегли Запад и Украину от попытки нападения на полуостров

В Крыму заявили, что попытка захватить полуостров обернется катастрофой для ЕС

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, передает РИА Новости.

По его словам, у Российской Федерации есть достаточно сил и средств для защиты своего суверенитета, даже если при этом будет нужно «пойти на крайние меры».

Как указал Смирнов, жители Крыма прекрасно понимают, что полуостров является символом современной России, и никому не будет позволено посягать на него.

На этой неделе издание The Sunday Express писала, что Украина готовит в Великобритании две тысячи бойцов спецназа для захвата Крыма.

До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут в этом году захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях