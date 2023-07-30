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Суд отклонил иск Трампа против CNN за его сравнение с Гитлером

Суд в США отклонил иск Трампа к CNN на $475 млн за сравнение политика с Гитлером

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Andrew Kelly/Reuters

Федеральный судья штата Флорида Рааг Сингхал не принял иск бывшего президента США Дональда Трампа к CNN, пишет Politico. По информации издания, речь идет о диффамации на сумму $475 млн, в которой политик обвинял телеканал в том, что его сравнивали с Адольфом Гитлером в материалах, который касались его заявлений о предполагаемом мошенничестве на выборах 2020 года.

«В иске команда Трампа утверждала, что использование сценаристами CNN и телеведущими фразы «Большая ложь» [названия пропагандистского приема, определенного Адольфом Гитлером в книге «Моя борьба»] в пяти конкретных инцидентах спровоцировало «читателей и зрителей ненавидеть, презирать, не доверять, высмеивать и даже бояться» его. Но окружной судья США Рааг Сингхал, которого Трамп назначил в 2019 году, рассудил, что, поскольку все заявления CNN являются мнением, Трамп не может по закону подать в суд на телеканал за клевету», — говорится в сообщении.

Как пояснил Сингхал, заявления CNN, хотя и вызывающие отвращение, с точки зрения закона не являются диффамационными. Он добавил, что плохая риторика не является клеветой.

«Использование CNN фразы «Большая ложь» в связи с вызовами Трампа на выборах не дает основания для правдоподобного вывода о том, что Трамп выступает за преследование и геноцид евреев или любой другой группы людей», — подчеркнул Сингхал.

Ранее в конгрессе США заявили, что персону Дональда Трампа сравнивают с Иисусом Христом.

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