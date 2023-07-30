Во Франции рассказали о планах на эвакуацию своих граждан из Нигера

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж пока не принимал решение об эвакуации своих граждан из Нигера, где произошел переворот. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в Нигере на текущий момент находятся 500-600 французов. По ее словам, Париж защищает своих граждан и проявляет максимальную бдительность. Колонна отметил, что в настоящее время ситуация «несколько успокоилась».

«Со всеми французскими гражданами был установлен контакт. Как и всегда в таких ситуациях, принимаются меры предосторожности. Эти меры будут усилены, если потребуется, но пока решение об эвакуации не принималось», — рассказала министр.

До этого в пресс-службе Елисейского дворца заявили, что Франция даст «немедленный ответ» в случае атак на своих граждан в Нигере.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.