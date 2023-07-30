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Мужчина забросал яйцами российское посольство в Таллине

Посольство РФ в Таллине забросали яйцами, хулиган задержан

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Вадим Анцупов/РИА «Новости»

Мужчина закидал яйцами российское посольство в Таллине. Об этом сообщает Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине», — говорится в публикации.

Согласно данным правоохранителей, полиция задержала виновника на месте происшествия. На него завели уголовное дело.

Департамент полиции пока не разглашает иные подробности. Дополнительная информация будет предоставлена в ходе расследования.

В декабре Министерство иностранных дел Финляндии потребовало от российских властей гарантировать безопасность дипмиссии в Москве после того, как неизвестные активисты забросали территорию посольства кувалдами.

До этого посольство Российской Федерации в Берлине забросали баллонами с красной краской.

Ранее посольство России в Кишиневе закидали фейерверками.

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