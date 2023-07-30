Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных

Одна из оппозиционных партий Нигера поддержала пришедших к власти военных

close
100%
Souleymane Ag Anara/Reuters

Оппозиционная партия Нигера «Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию» поддержала сформированный участниками переворота «Национальный совет по защите отечества». Об этом сообщает портал ActuNiger.

В партии отметили, что предсказать намерения мятежников нельзя, однако ее члены приветствуют мирное разрешение ситуации. Поэтому они поддерживают военных и приглашают народ африканской страны поддерживать их до тех пор, пока «Национальный совет по защите отечества» остается верен причинам, которые побудили их захватить власть в Нигере.

До этого стало известно, что Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить «все меры», в том числе и военные. 

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях