Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных

Оппозиционная партия Нигера «Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию» поддержала сформированный участниками переворота «Национальный совет по защите отечества». Об этом сообщает портал ActuNiger.

В партии отметили, что предсказать намерения мятежников нельзя, однако ее члены приветствуют мирное разрешение ситуации. Поэтому они поддерживают военных и приглашают народ африканской страны поддерживать их до тех пор, пока «Национальный совет по защите отечества» остается верен причинам, которые побудили их захватить власть в Нигере.

До этого стало известно, что Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить «все меры», в том числе и военные.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.