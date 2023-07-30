Додон обвинил власти Молдавии в разрушении экономики страны

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в настоящее время экономика государства находится в «летальной стадии». В своем Telegram-канале он отметил, что наблюдается рост лишь экспорта в СНГ, с которым не хочет сотрудничать нынешняя власть.

«Что в этой сложной ситуации делает руководство страны? Берет кредиты. За год — $1 млрд долларов внешних кредитов и еще 21 млрд леев внутренних кредитов. Только на этом они и держатся, но это не может длиться бесконечно. Через год-полтора мы перейдем ту черту, после которой выживать просто не сможем. Эта власть не может ничего, кроме как клянчить деньги на Западе», — отметил Додон.

Он добавил, что при нынешнем руководстве Молдавия впервые перешагнула за 100 млрд леев (около $5,6 млрд) внутреннего долга, а внешний вырос с $2,5 млрд долларов до $3,4 млрд. Додон подчеркнул, что изменить ситуацию можно лишь сменив власть.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии.