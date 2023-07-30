В Совфеде предсказали человечеству крах из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может привести общество к краху, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что подобный сценарий касается всех людей.

«Искусственный интеллект без развития интеллекта природного неминуемо приведет общество к краху. Это касается всего человечества! Мысль простая, но актуальная», — написал Карасин.

30 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о планах сделать еврейское государство мировым лидером в сфере технологий ИИ. По его словам, те страны, которые разовьют технологии ИИ лучше остальных, «завладеют будущим». Израиль далеко не единственная страна, работающая над улучшением технологии ИИ. При этом в мировом сообществе не утихают споры по поводу того, стоит ли дальше развивать эти технологии на фоне потенциального риска их выхода из-под контроля.

Ранее в США начали использовать искусственный интеллект для «выбивания» долгов вместо коллекторов.