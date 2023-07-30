Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде предсказали человечеству крах из-за искусственного интеллекта

Сенатор Карасин заявил, что обществу грозит крах из-за искусственного интеллекта

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Искусственный интеллект может привести общество к краху, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что подобный сценарий касается всех людей.

«Искусственный интеллект без развития интеллекта природного неминуемо приведет общество к краху. Это касается всего человечества! Мысль простая, но актуальная», — написал Карасин.

30 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о планах сделать еврейское государство мировым лидером в сфере технологий ИИ. По его словам, те страны, которые разовьют технологии ИИ лучше остальных, «завладеют будущим». Израиль далеко не единственная страна, работающая над улучшением технологии ИИ. При этом в мировом сообществе не утихают споры по поводу того, стоит ли дальше развивать эти технологии на фоне потенциального риска их выхода из-под контроля.

Ранее в США начали использовать искусственный интеллект для «выбивания» долгов вместо коллекторов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях