Президент Палестины предложил создать комитет для диалога для достижение национального единства

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинские фракции сформировать комитет для диалога, чтобы завершить межпалестинский раскол и достичь национального единства. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в египетском городе Новый Эль-Аламейн состоялось заседание генеральных секретарей 11 палестинских фракций.

По словам Аббаса, он считает состоявшееся мероприятие важным шагом к межпалестинскому диалогу.

«Призываю вас к формированию комитета для диалога по различным проблемам и вопросам, которые сегодня обсуждались с целью завершения раскола и достижения национального единства», — заявил он.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время в Египте состоится еще одна встреча палестинских фракций.

До этого руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по «недопущению краха» автономии из-за ряда неприемлемых требований.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.