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Президент Палестины предложил создать комитет для диалога для достижение национального единства

Палестинские фракции призвали создать комитет для диалога, чтобы завершить раскол

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Alaa Badarneh/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинские фракции сформировать комитет для диалога, чтобы завершить межпалестинский раскол и достичь национального единства. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в египетском городе Новый Эль-Аламейн состоялось заседание генеральных секретарей 11 палестинских фракций.

По словам Аббаса, он считает состоявшееся мероприятие важным шагом к межпалестинскому диалогу.

«Призываю вас к формированию комитета для диалога по различным проблемам и вопросам, которые сегодня обсуждались с целью завершения раскола и достижения национального единства», — заявил он.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время в Египте состоится еще одна встреча палестинских фракций.

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