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Президент Азербайджана отреагировал на ввоз груза из Армении через Лачинский коридор

Алиев назвал несанкционированным ввоз груза из Армении через Лачинский коридор

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РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения совершила военную провокацию на пункте пропуска через государственную границу «Лачин», который находится в начале Лачинского коридора, передает пресс-служба главы государства по итогам его разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, прошедшего 29 июля.

Как говорится в сообщении, во время переговоров азербайджанский лидер утверждал, что армянская сторона «обстреляла азербайджанских пограничников, предприняла попытку контрабанды, направила в Азербайджан несанкционированную колонну грузовиков».

Он отметил, что Баку предлагал использовать маршрут Агдам — Ханкенди для снабжения армянского населения. Евросоюз и Международный комитет Красного Креста поддержали это предложение.

В сообщении также сказано, что Алиев указал, что Ереван «выступил против всех предложений». Он назвал «политическими манипуляциями» заявления армянской стороны о «гуманитарной ситуации» и «блокаде».

Алиев добавил, что Армения «осуществляет подрывную деятельность» и пытается препятствовать контактам и диалогу между Азербайджаном и представителями армянского населения Карабаха.

27 июля заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что Азербайджан пока не пропускает гуманитарную помощь в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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