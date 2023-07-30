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Израильская оппозиция потребовала заморозить судебную реформу

Лидер оппозиции в Израиле потребовал заморозить судебную реформу на 18 месяцев

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Reuters

Лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид потребовал от правящей коалиции на 18 месяцев заморозить законотворческий процесс по судебной реформе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, только выполнение этого требования позволит проводить дальнейшие переговоры оппозиции и коалиции в поисках компромисса по спорным моментам в вопросах преобразований судебной системы страны.

25 июля сообщалось, что сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В конце апреля протесты против судебной реформы захлестнули весь Израиль. Демонстрации проходили в различных городах страны накануне открытия летней сессии парламента. Люди выражали свое несогласие политикой Нетаньяху и судебной реформы.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

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