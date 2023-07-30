Сообщество стран Западной Африки заморозит активы мятежников в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить финансовую помощь Нигеру, заморозить активы мятежников, их семей и сторонников, ввести запрет на их передвижение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ввести запрет на передвижение и заморозить активы военных чиновников, которые вовлечены в попытку переворота. То же самое касается членов их семей и гражданских, которые соглашаются принимать участие в любых институтах..., созданных этими военными чиновниками», — цитирует агентство главу комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре.

Также он указал, что приостанавливаются все коммерческие и финансовые транзакции между странами ЭКОВАС и Нигером. Кроме того, активы Нигера в Центральном банке ЭКОВАС и коммерческих банках стран-членов сообщества будут заморожены.

29 июля стало известно, что Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.