Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху объявил о планах сделать Израиль мировым лидером в сфере технологий ИИ

Нетаньяху намерен сделать Израиль лидером в области искусственного интеллекта

close
100%
Israeli Prime Minister/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что кабмин страны выделил дополнительно 500 млн шекелей ($135 млн) на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и планирует в ближайшем будущем стать мировым лидером в данной сфере. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Согласно информации премьера, израильские власти упорно трудятся над развитием технологий ИИ.

«Мы поднимем эту инфраструктуру на новые и новые уровни», — сказал Нетаньяху.

По мнению политика, те страны, которые разовьют технологии ИИ лучше остальных, «завладеют будущим».

«Мы хотим <...> превратить Израиль в сверхдержаву в сфере искусственного интеллекта», — подчеркнул он.

До этого первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний, в том числе израильские.

Ранее в Израиле впервые в мире мясо рыбы напечатали на 3D-принтере.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях