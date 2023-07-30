Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило закрыть границы между государствами сообщества и Нигером, передает РИА Новости.

Как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, наземные и воздушные границы между странами ЭКОВАС и Нигером закрывают. По его словам, государства ЭКОВАС также прекращают коммерческие рейсы с Нигером.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

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