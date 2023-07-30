Блинкен обсудил Лачинский коридор с президентом Азербайджана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул срочную необходимость обеспечения свободного транзита по Лачинскому коридору и важность сохранения «позитивного импульса» в переговорах о мире. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках разговора, Блинкен выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также подчеркнул необходимость свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору.

Глава Госдепа указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам, чтобы гуманитарные грузы могли поступать жителям Нагорного Карабаха.

До этого заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что Азербайджан пока не пропускает гуманитарную помощь в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.

В Белом доме заявляли, что считают необходимым восстановить зерновую сделку. Как писали «Известия», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов призвала восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.