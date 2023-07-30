Франция предостерегла Нигер от атак на своих граждан

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что Франция даст «немедленный ответ» в случае атак на своих граждан в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении правительства республики отмечается, что вне зависимости от того, кто совершит нападение на граждан, армию, дипломатов или интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной мере.

«Президент республики не потерпит никаких атак против нее и ее интересов», — отметили в Елисейском дворце.

До этого в Нигере прошла многотысячная акция в поддержку путчистов против ЭКОВАС и Франции.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.