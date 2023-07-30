В Нигере прошла многотысячная акция в поддержку путчистов против ЭКОВАС и Франции. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сторонники переворота выразили свою враждебность по отношению к ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), который, как ожидается, может принять санкции против новых властей Нигера на заседании 30 июля, а также скандировали лозунги в поддержку «ухода Западных сил» из страны напротив французского посольства.

На фоне протестов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж немедленно отреагирует на нападение на французских дипломатов, военных и других граждан.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников. По словам европейского чиновника, ЕС поддержит решение ЭКОВАС по данному вопросу.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот и пригрозил резней в случае военной интервенции.

Ранее в Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».