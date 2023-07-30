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Руководитель ЛДПР прокомментировал атаку украинских БПЛА на Москву и Крым

Слуцкий назвал гостерроризмом атаку украинских беспилотников на Москву и Крым

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Крым, а также ракетная атака на Таганрог являются государственным терроризмом. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу — гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления», — считает Слуцкий.

Депутат утверждает, что ответственность за подобные атаки несет не только руководство Украины, которое не скрывает террористический характер своих методов, но и Вашингтон.

По его словам, НАТО уверяет, что не хочет прямого столкновения с РФ, однако делает все, чтобы у Украины «был полный набор средств для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры на территории нашей страны».

Он добавил, что паники среди населения в России «никто не допустит, все необходимые меры безопасности приняты и принимаются».

Утром 30 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Москву тремя беспилотниками. В ведомстве рассказали, что один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Атака беспилотников на Москву
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