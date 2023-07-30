Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт

Президент России Владимир Путин вместе с африканскими лидерами, которые присутствовали на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посетили Кронштадт. Об этом сообщает ТАСС, передает газета «Известия».

Туда они прибыли на президентском катере после торжественных мероприятий на Адмиралтейской набережной. До этого Путин кратко побеседовал с каждым из них на центральной трибуне после завершения парада. На катере также были главы делегаций Судана, Танзании и Гвинеи.

В Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля в седьмой раз прошел Главный военно-морской парад. Выступая на параде Путин поздравил россиян с Днем российского флота и сообщил, что в 2023 году состав ВМФ России пополнят 30 кораблей разных классов. Всего в морской и сухопутной частях парада задействовано около 3 тысяч военнослужащих.

Ранее Путин написал статью об Африке.