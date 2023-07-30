Советник главы МИД Украины Никитенко заявил, что Киев ждет, что КНР будет на переговорах по Украине в Саудовской Аравии, которые пройдут без участия РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Я уверен, что в ближайшие день-два все важные государства, включая Китай, подтвердят свое участие», — заявил украинский дипломат.

Ранее WSJ писало, что Саудовская Аравия хочет провести в августе мирные переговоры по Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.