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В Италии предсказали будущее кризиса на Украине

Глава МО Италии допустил, что политическое решение разрешит кризис на Украине

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Depositphotos

Исход кризиса может разрешиться благодаря политическому решению, а не ситуацией в зоне боевых действий, где у Киева наблюдаются трудности, утверждает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщается в интервью изданию Corriere della Sera.

Как отметил глава Минобороны Италии, еще никто не может с уверенностью предсказать, когда окончится противостояние между Украиной и РФ.

По словам Крозетто, укрепления Вооруженных сил РФ существенно затрудняют попытки военных Украины добиться каких-либо успехов в зоне спецоперации.

«Следовательно, это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта. Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс», — спрогнозировал итальянский министр.

Также Крозетто добавил, что будущие выборы американского президента могут серьезно сказаться на позиции Вашингтона по дальнейшей поддержке Киева.

До этого военный ВС России заявил, что ДРГ ВСУ стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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