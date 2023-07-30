В Италии предсказали будущее кризиса на Украине

Исход кризиса может разрешиться благодаря политическому решению, а не ситуацией в зоне боевых действий, где у Киева наблюдаются трудности, утверждает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщается в интервью изданию Corriere della Sera.

Как отметил глава Минобороны Италии, еще никто не может с уверенностью предсказать, когда окончится противостояние между Украиной и РФ.

По словам Крозетто, укрепления Вооруженных сил РФ существенно затрудняют попытки военных Украины добиться каких-либо успехов в зоне спецоперации.

«Следовательно, это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта. Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс», — спрогнозировал итальянский министр.

Также Крозетто добавил, что будущие выборы американского президента могут серьезно сказаться на позиции Вашингтона по дальнейшей поддержке Киева.

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