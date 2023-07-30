Главы спецслужб ЮАР посетят Россию

Главы спецслужб Южно-Африканской Республики посетят Россию, чтобы поработать над системой безопасных выборов 2024 года в обеих странах. Об этом заявил ТАСС советник южноафриканского президента по кибербезопасности Джозеф Пу ТАСС на полях саммита Россия — Африка.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

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Ранее Путин написал статью об Африке.