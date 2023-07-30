ЮАР планирует развивать с Россией сотрудничество по кибербезопасности

Южно-Африканская Республика намерена развивать плотное сотрудничество с правительством России в сфере кибербезопасности. Об этом заявил советник южноафриканского президента по кибербезопасности Джозеф Пу ТАСС на полях саммита Россия — Африка.

Как отметил Пу, история отношений ЮАР с Россией играет очень важную роль и странам еще предстоит развить двусторонние отношения.

«Мы бы хотели и будем плотно заниматься вопросами кибербезопасности сообща с правительством, с правительством в Москве, с которым можно вести диалог и выстраивать отношения, чтобы решить стоящие перед нами проблемы», — сказал советник президента ЮАР.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.