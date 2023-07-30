Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, к чему может привести хранение секретных документов у Трампа

Экс-агент ФБР Страк: долгое хранение документов может стать уликой против Трампа

close
100%
Evan Vucci/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очень долгое время хранил у себя секретные документы и этот факт может быть использован против него во время судебного процесса, считает бывший агент Федерального бюро расследований Питер Страк. Об этом сообщает MSNBC.

Экс-агент ФБР вел расследование дела об электронных письмах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их даже тем, у кого не было на это доступа», — уточнил Страк.

По его словам, именно длительное хранение секретных документов 45-м главой Белого дома позволило собрать еще доказательства, что Трамп не вернул документы сразу.

В том случае, если защита попытается доказать невиновность Трампа тем, что он добровольно вернул секретные документы, у властей будет достаточно улик, чтобы обвинить его в правонарушениях.

До этого Трамп заявил, что хранил секретные документы среди одежды для гольфа.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях