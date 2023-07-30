Эксперт рассказал, к чему может привести хранение секретных документов у Трампа

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очень долгое время хранил у себя секретные документы и этот факт может быть использован против него во время судебного процесса, считает бывший агент Федерального бюро расследований Питер Страк. Об этом сообщает MSNBC.

Экс-агент ФБР вел расследование дела об электронных письмах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их даже тем, у кого не было на это доступа», — уточнил Страк.

По его словам, именно длительное хранение секретных документов 45-м главой Белого дома позволило собрать еще доказательства, что Трамп не вернул документы сразу.

В том случае, если защита попытается доказать невиновность Трампа тем, что он добровольно вернул секретные документы, у властей будет достаточно улик, чтобы обвинить его в правонарушениях.

До этого Трамп заявил, что хранил секретные документы среди одежды для гольфа.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.