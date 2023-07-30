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В Госдепе США пообещали продолжать вводить и усиливать антироссийские санкции

Госдеп: США продолжат вводить санкции против России столько, сколько потребуется

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что американские власти продолжат усиливать и вводить новые санкции в отношении России из-за ее действий на Украине столько, сколько потребуется. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство, передает ТАСС.

Ранее на Кипре, как отмечает агентство, он провел встречи с представителями правительства острова, на которых обсуждалась тема соблюдения режима антироссийских санкций.

«Мы будем продолжать расширять и усиливать введенные нами санкции и меры экспортного контроля столько, сколько потребуется», — сказал Эрик Вудхаус.

Кроме того, Вудхаус рассказал, что в числе целей его визита было сообщить о поддержке США правительства и частного сектора Кипра в их работе по соблюдению режима санкций против РФ, а также обсудить следующие шаги в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки договорились укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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