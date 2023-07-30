Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Москву

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Московский регион. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», — сказал Песков агентству, отвечая на вопрос, получил ли Путин доклад о произошедшем.

Утром 30 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Москву тремя беспилотниками. В ведомстве рассказали, что один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.