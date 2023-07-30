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В Крыму утверждают, что Киев проигнорирует участие в суде по водной блокаде

Константинов заявил, что Украина будет игнорировать суд по водной блокаде Крыма

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Представитель Украины продолжают проигнорировать участие в ожидаемом судебном заседании по водной блокаде Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

До этого Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый поступивший иск об ущербе бюджету российской республики от водной блокады с суммой претензий к Киеву более чем на 152 млрд рублей. Первое слушание планируется провести уже в понедельник, 31 июля.

«Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс. Но, думаю, рано или поздно, мы дождемся представителей Украины на заседаниях такого рода», — обратил внимание глава парламента полуострова.

По словам Константинова, не исключено, что представителей Украины когда-нибудь придется доставлять на судебный процесс, в том числе под конвоем.

«Главное — получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается», — указал глава парламента Крыма.

Также Константинов называл блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду. Он подчеркивал, что у украинской стороны для перекрытия нет ни флота, ни авиации.

Ранее в ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту.

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