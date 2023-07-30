На Западе Крым назвали поводом для НАТО отказывать Украине во вступлении

Научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне выразил мнение, что в будущем в НАТО могут блокировать вступление Украины в Альянс из-за территорального спора с РФ из-за Крыма. Об этом пишет издание The Conversation.

«Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины. И на этом фоне незаконная оккупация Крыма Россией, которая, что многие считают уже неизбежным, стала окончательной – могла бы дать пугливым государствам-членам удобный предлог, чтобы продолжать блокировать его», — заявил эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

До 2014 года у Крыма имелось железнодорожное сообщение через Украину с Россией. В конце 2014 года украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел запрет на пассажирские перевозки на полуостров — авиационным и железнодорожным транспортом. В 2015 году украинскими радикалами был заблокирован железнодорожный путь.

Весной 2018 открылось автомобильное сообщение по Крымскому мосту, позднее был разрешен проезд грузового транспорта.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.