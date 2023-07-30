Сербское издание Politika написало, что Запад может найти на Украине замену президенту страны Владимиру Зеленскому из-за его неблагодарности союзникам.

Издание отмечает, что высказывания на Западе о неблагодарности Зеленского — «лишь верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников украинского президента».

В статье предполагается, что недовольство западных стран, возможно, «не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного».

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News написал, что после провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов. Он полагает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому останется «выбирать яд по своему усмотрению» — согласиться на мир, принять территориальные претензии РФ и отказаться от членства в НАТО либо продолжить борьбу с новыми потерями территорий и уничтожением украинской нации.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.