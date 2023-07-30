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Бывший разведчик высказался об отношении США к контрнаступлению

Экс-разведчик Риттер: США приказали Украине закончить контрнаступление

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Rich Schultz/AP

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил на YouTube-канале Judging Freedom о неудачах ВС Украины в контрнаступлении, во время которого украинские военные не смогли преодолеть первую линию обороны ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Риттер указал на слова главкома украинских войск Валерия Залужного, который просил у Вашингтона предоставить вооружения в декабре 2022 года, говоря, что с ними ВСУ смогут достичь значительных успехов.

«И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя. <...>. Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — сказал бывший разведчик.

До этого в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Контрнаступление Украины
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