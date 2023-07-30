Путин высказался о будущей встрече с Эрдоганом

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка рассказал, что договаривался с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о встрече либо в России, либо в Турции.

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — сказал президент РФ.

По словам Путина, турецкий лидер приглашал его совершить визит в Турцию до выборов этой стране, но от этого отказались, чтобы не было спекуляций на тему визита российского президента.

«Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где — либо у нас, либо в Турции», — уточнил глава российского государства.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники, писала, что президент России Владимир Путин проигнорировал просьбы главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возобновление зерновой сделки. По информации издания, телефонный разговор, на котором настаивал турецкий лидер, пока не состоялся. Официальные лица Турции продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).