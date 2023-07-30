Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС

Российский президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам Второго саммита Россия — Африка, что считает свое присутствие в стране важнее, чем пребывание на саммите БРИКС в ЮАР.

«Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос.

Также Путин заявил, что африканские страны «не просят подачек» от РФ, стороны стараются найти интересные проекты. Он отметил, что африканские государства стараются найти «взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты». По словам Путина, в целом Африканский континент настроен по отношению к России «в высшей степени дружественно и положительно».

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

Кроме того, стало известно, что Новый банк развития (НБР), который был создан странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в России на фоне западных санкций.

Ранее Путин написал статью об Африке.