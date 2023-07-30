Путин заявил, что страны Африки «не просят подачек» от России

Российский президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам Второго саммита Россия — Африка, что африканские страны «не просят подачек» от РФ, стороны стараются найти интересные проекты.

«Наши африканские друзья, они не просят каких-то подачек. Более того, и на первом саммите, и потом в двустороннем формате между саммитами, и на этом многие говорили: «Мы не пришли просить», — сказал президент.

Он отметил, что африканские государства стараются найти «взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты».

По словам Путина, в целом Африканский континент настроен по отношению к России «в высшей степени дружественно и положительно».

Также президент РФ заявил журналистам, что Африка помнит конкретную помощь Советского Союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

Ранее Путин написал статью об Африке.