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Путин допустил возможность обмена «азовцев» в интересах России

Путин об обмене «азовцев: все можно делать в интересах России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) можно обменивать, если это выгодно России.

«Мы делали эти обмены, в том числе с «азовцами», меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», — сказал президент РФ.

Также Путин заявил, что выход Российской Федерации из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров украинского батальона «Азов». Глава государства отметил, что между Москвой и Анкарой были договоренности о нахождении в Турции членов «Азова».

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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