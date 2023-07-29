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Путин отверг связь между остановкой зерновой сделки и передачей Украине «азовцев»

Путин: выход РФ из зерновой сделки не связан с передачей Анкарой «азовцев» Киеву

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, что выход Российской Федерации из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров украинского националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) на Украину.

Глава государства также заявил журналистам, что между Москвой и Анкарой были договоренности о нахождении в Турции членов «Азова».

«Договоренности были, других комментариев не будет», — сказал он.

Так Путин ответил на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение командиров «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В июле после визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

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