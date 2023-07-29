Путин заявил, что Африка помнит помощь СССР в ее освобождении

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Африка помнит конкретную помощь Советского Союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова», передает ТАСС.

«Ведущий голос — это хорошо, но ведущий голос и автомат «Калашникова» — гораздо эффективнее», — сказал глава государства, комментируя слова о том, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира и в том числе для Африканского континента.

Накануне Путин дал высокую оценку итогам саммита Россия — Африка.

Российский лидер выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки.

На этой неделе зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

Ранее Путин написал статью об Африке.