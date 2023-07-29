МИД Венгрии прокомментировал анекдотом план ЕС о новом пакете санкций против РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Европейского союза ввести новый пакет санкций против России с помощью анекдота. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, любой здравомыслящий человек поймет, что если что-то не получилось сделать за одиннадцать попыток, то предпринимать двенадцатую бессмысленно.

«Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: «Доктор, получится?» — «Ну, в пятнадцатый-то раз должно!» Так и с санкциями», — сказал министр.

Он указал на провальность санкционной политики Евросоюза. По словам Сийярто, «санкции ЕС потерпели фиаско, и это не политическая позиция, а констатация факта».

Также он обратил внимание, что ограничения не поставили экономику РФ в более простую ситуацию, чем раньше, однако европейская экономика тоже переживает сложности. Кроме того, он призвал вспомнить, куда идут поставки российской нефти, которые ранее направлялись в Европу.

США, ЕС и другие западные государства ввели масштабные санкции против России с началом российской военной спецоперации на Украине. В частности, только на уровне Евросоюза были приняты 11 пакетов ограничительных мер. В Венгрии же не раз выступали против санкций, указывая на их неэффективность и вред для самой Европы. Более того, Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине и против военной поддержки Киева. К примеру, Венгрия блокировала выделение средств на помощь Киеву из фонда мира ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.