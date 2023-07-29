Саудовская Аравия хочет провести мирные переговоры по Украине без России

Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, на переговоры пригласили представителей около 30 стран, однако в их числе нет России.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что позиция руководства США препятствует началу мирных переговоров по Украине.

29 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что накануне с лидерами стран Африки у него состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса на саммите Россия — Африка выступил в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что закончить противостояние помогут несколько факторов — «конструктивное взаимодействие и переговоры».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.