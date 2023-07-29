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Путин заявил об откровенной дискуссии по Украине с лидерами стран Африки

Путин назвал откровенной дискуссию по Украине, которую он провел с Африкой

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что накануне с лидерами стран Африки у него состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, передает РИА Новости.

Путин напомнил, что в июне в Санкт-Петербурге он обсудил с лидерами и главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, и с представителем Конго возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал глава российского государства.

Он также указал, что Российская Федерация и Республика Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках. Президент РФ обратил внимание, что эта африканская страна «поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее».

28 июля Путин заявил, что РФ с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

На этой неделе зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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