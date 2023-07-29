В Германии заявили, что опасаются шпионажа со стороны студентов из Китая

Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер высказала мнение, что китайские студенты в Германии могут заниматься шпионажем в немецких университетах и научно-исследовательских институтах. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Штарк-Ватцингер, угроза может исходить от китайских студентов, спонсируемых государством

»Китай все больше становится конкурентом и системным соперником в науке и исследованиях», — указала министр.

Штарк-Ватцингер также высказалась в поддержку решения университета им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге с 1 июня не принимать студентов, получающих средства от правительственного Китайского стипендиального совета. Она призвала следовать такому примеру и другие образовательные учреждения.

В марте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Китай конкурентом и системным противником. Она отмечала, что в течение многих лет Европа верила в якобы идеальный мир, в котором вызовы других частей мира ее не затрагивали. Однако Китай воспользовался пробелом, оставленным Евросоюзом, и расширил свое влияние, создав экономическую зависимость.

Ранее госдолг Германии достиг исторического максимума.