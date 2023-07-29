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Путин выразил готовность поддерживать Гвинею-Бисау

Путин предложил Гвинее-Бисау развивать сотрудничество в энергетике и рыболовстве

Президент России Владимир Путин заявил коллеге из Гвинеи-Бисау Эмару Сисоку Эмбало о готовности РФ поддерживать его страну. Его слова в ходе встречи с африканским политиком в Константиновском дворце передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что видит большой потенциал во взаимодействии по добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктурным проектам.

Путин также указал, что связи между РФ и Гвинеей-Бисау носят традиционно дружеский характер.

«Как в период антиколониальной борьбы, так и после обретения вашей страной независимости — мы всегда поддерживали бисайское государство», — сказал глава РФ Эмбало.

Путин также отметил, что видит большой потенциал российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей, который, по его словам, пока не раскрыт.

«Поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота», — сказал президент, уточнив, что речь пойдет о сферах геологоразведки, освоения минерально-сырьевой базы, развития инфраструктуры, энергетики, а также сельского хозяйства и рыболовства.

26 октября Эмбало заявлял, что сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о послании от Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом.

До этого Эмбало обратился к президенту РФ с просьбой о поставке фрегатов и вертолета.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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