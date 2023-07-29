Президент Буркина-Фасо заявил, что народ страны поддерживает Россию

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что народ его страны поддерживает Российскую Федерацию, которая в настоящее время проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Сейчас Россия ведет специальную военную операцию, и будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство», — сказал лидер этой африканской страны.

Он также отметил дружбу между народами Буркина-Фасо и Российской Федерацией. По словам Траоре, ряд традиционных партнеров Буркина-Фасо поворачиваются к стране спиной.

«Мы тогда видим, кто наш настоящий друг, а именно — Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня»», — продолжил он.

Также Траоре, обращаясь к Путину, указал, что тот говорил о посольстве РФ в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году.

«Мы уже предприняли ряд действий, чтобы его вновь открыть», — заявил он.

Африканский политик выразил надежду, что это будет сделано как можно быстрее.

«Думаем, что это коснется и военной миссии России», — добавил он.

Накануне Путин говорил, что РФ с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

На этой неделе зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.