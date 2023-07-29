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Захарова обвинила США в препятствовании урегулированию на Украине

Захарова: позиция США препятствует мирным переговорам по Украине

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Пресс-служба МИД РФ

Позиция руководства США препятствует началу мирных переговоров по Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия — Африка.

По словам дипломата, американская администрация сделала своей миссией необходимость достижения не просто результатов, а стратегического поражения России на поле боя.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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