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Захарова раскрыла количество полученных Москвой мирных инициатив по Украине

Захарова заявила, что Россия получила около 30 мирных инициатив по Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила порядка 30 мирных инициатив по разрешению конфликта на Украине по официальным и неофициальным каналам. Об этом она рассказала в ходе форума Россия — Африка, сообщает ТАСС.

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — заявила Захарова.

Ранее в российском МИД напомнили, что иностранные наемники, действующие в районе спецоперации, являются законной целью российских военных. Она отметила, что в последнее время в зоне СВО наблюдается наибольшая активность иностранных ЧВК. Кроме того, заявила дипломат, частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территориях восточноевропейских стран.

До этого в российском Минобороны сообщили о прибытии на Украину более 11 тыс. наемников с начала спецоперации. По информации военного ведомства, за время СВО погибли 4845 наемников, еще 4801 вернулись на родину. Больше всего наемников приехали из Польши, отметили в МО.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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