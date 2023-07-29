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Вучич заявил, что ожидает перемирия между РФ и Украиной в 2024 году

Президент Сербии Вучич ожидает перемирия между РФ и Украиной в марте-апреле

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает перемирия между Россией и Украиной в марте-апреле 2024 года. Об этом сообщает TV Prva.

По его словам, ни Россия и ее союзники, ни Украина и Запад не захотят проиграть в этом конфликте, поскольку «тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад».

Вучич назвал происходящее на Украине конфликтом «на истощение», из-за чего все страдает.

«Надеюсь, что в марте-апреле дождемся какого-то перемирия. Это был бы большой бум для всех, для всего мира. Тогда бы начали падать проценты по кредитам, все решалось бы, это бы был такой экономический рост», — сказал президент Сербии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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Операция на Украине
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