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Вучич: поражение Украины в СВО станет проигрышем коллективного Запада

Президент Сербии Вучич: победа России над Украиной будет поражением Запада

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что победа РФ над Украиной будет поражением коллективного Запада. Заявление было сделано политиком в эфире сербского телеканала Prva, передает РИА Новости.

По словам Вучича, Запад не может допустить поражения Украины, потому что вместе с ней «потерпит поражение Америка и Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад».

При этом сербский лидер отметил, что президент России Владимир Путин в равной степени не может допустить поражения в СВО, из-за чего операция превращается в «войну на истощение».

Ранее Вучич заявил, что Косово не сможет спровоцировать Сербию на военный конфликт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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Операция на Украине
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